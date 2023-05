Moment de l'atac / Font: Snapchat

Una dona ha estat sentenciada a tres anys de presó per llançar aigua bullint sobre la seva amiga i gravar l'atac amb el mòbil. L'acusada, la princesa Owusu Ansah de 18 anys, també va apunyalar la seva víctima a la cama com a venjança, ja que l'acusava d'haver-la enganyat amb el seu xicot.

Un vídeo, que es va tornar viral a Snapchat , mostrava la víctima arraulida sota una manta. En un moment donat, la noia comença a cridar de dolor quan Owusu Ansah agafa una tetera d'aigua bullint i se l'aboca. Just abans de dur a terme l'atac, es pot escoltar l'atacant acusant l'altra dona de tenir relacions amb l'home del poble. Després de propinar diversos cops, pren un ganivet platejat i el colpeja contra el radiador abans d'apunyalar la víctima a la cama.

L'atac es va produir el 2 de febrer a la residència de la víctima, a Dog Kennel Estate. La víctima va aconseguir escapar-se i va córrer cap al carrer abans de ser portada al Kings College Hospital per rebre atenció per les ferides, les quals no posaven en perill la seva vida.

Un individu va alertar la policia metropolitana després de veure el vídeo de l'incident a Snapchat. Al març, Owusu-Ansah va admetre haver causat lesions greus durant la seva compareixença al Tribunal de la Corona de l'Interior de Londres.

A l'audiència celebrada el 9 de maig passat al mateix tribunal, Owusu-Ansah va ser condemnada a tres anys de presó per aquest atac.