Un home va matar la seva nòvia el dia del seu casament a Lucknow ( Índia ) suposadament després que ella ho va pressionar perquè es casés amb ella. La morta és identificada com Komal qui va desaparèixer el dia de la cerimònia.

Sanjay, el pare de Komal, havia presentat una denúncia per desaparició davant la policia, després de la qual cosa Rahul va ser detingut. Durant l'interrogatori, Rahul va dir a la policia que va matar Komal perquè no estava llest per casar-se i ella ho estava pressionant.

El matí del dia del casament, Rahul va trucar a Komal perquè es reunís amb ell i la va portar al bosc de Kukrel, on la va escanyar fins a la mort durant una conversa.

Després va apagar el telèfon i se'n va anar a casa seva. La policia va sospitar de Rahul després de trobar la seva ubicació al mateix lloc al matí.

La policia va detenir l?acusat i va poder recuperar el cos.