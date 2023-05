Boles de ping pong / Google Imatges

Un home de 30 anys va morir d'una forma del tot inusual a la República Txeca , on vivia amb els seus pares. L'individu va ser trobat sense vida a terra de la seva habitació pels bombers, que van haver de forçar la porta per ingressar.

En el moment de la troballa, l'home portava posat un vestit de bany d'una sola peça per a dona i tenia enrotllades tires de plàstic i tela de manera “apretada” al voltant de les cames, tronc i coll. A més, es va descobrir que tenia pilotes de ping pong a l'anus.

Els pares van buscar ajuda quan no van aconseguir obrir la porta, la qual estava tancada amb clau. Quan la policia va arribar al lloc, van descobrir que al costat del cos de l'home, que no ha estat identificat, hi havia un dispositiu de massatge elèctric que encara estava connectat a la xarxa elèctrica.



Segons els resultats de les proves, es va determinar que el dispositiu de massatge de mà, que mostrava senyals de desgast, va fallar mentre estava connectat. Es van trobar cremades a la pell de l'home, específicament a l' àrea prop del seu penis , les quals coincidien amb la forma externa del cap del dispositiu de massatge.

Com a resultat, es va arribar a la conclusió que la mort va ser producte d'una "electrocució accidental durant una pràctica autoeròtica". A més, durant l'autòpsia realitzada 48 hores després de la seva mort, s'ha trobat un "objecte estrany inusual" al seu intestí.

"Era un condó elegant en una caixa de plàstic translúcid, en què es va fixar una etiqueta amb el nom de pila de la víctima", van dir els metges de l'Hospital Universitari Hradec Králové al nord de la República Txeca.

Els exàmens interns també van revelar que l'individu havia experimentat congestió als seus òrgans interns, inflor als pulmons i el cervell a causa de l'acumulació de líquid. A més, van trobar sang retinguda a les cavitats del cor.



És important tenir en compte que la inserció d'objectes al recte, també coneguda com a joc anal, comporta diversos riscos significatius.

A més de la possibilitat que els objectes quedin atrapats, aquesta pràctica també pot ocasionar hemorràgies a l'intestí i provocar-hi perforacions, cosa que pot tenir conseqüències mortals.