La secció tercera de l'Audiència Provincial de València ha condemnat una dona a una pena de cinc mesos de presó per ajudar a morir el seu marit malalt de 95 anys.

Així es desprèn de la resolució que recull un acord aconseguit entre les parts del procediment --acusació i defensa--, pel qual es condemna la dona a cinc mesos de presó per un delicte d'auxili executiu al suïcidi, amb la concurrència de la circumstància eximent incompleta d'alteració psíquica i de la circumstància mixta, com a agreujant, de parentiu.

A la mateixa resolució se li concedeix a la dona el benefici de la suspensió de l'execució de la pena privativa de llibertat que li ha estat imposada sempre que durant el termini de dos anys no cometi cap nou delicte, comuniqui els canvis de domicili i compleixi les altres condicions fixades a la legislació vigent.

A la sentència consta com a provat que la víctima patia nombroses patologies cròniques associades a un deteriorament psicofísic que necessitava dels ajuts de tercers per a tasques complexes, amb nombroses atencions mèdiques continuades i, com a conseqüència del seu estat, que s'anava deteriorant psíquicament dia a dia i li causava patiments permanents i difícils de suportar, havia manifestat el 7 de març de 2018, mitjançant un document de voluntats anticipades redactat conforme a la legislació vigent i registrat al Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana, el seu desig exprés que, arribat el moment, se li administraran fàrmacs que pal·liessin el seu patiment i una sedació terminal per acabar amb la seva vida.

Així mateix, l'home va deixar escrit que si estigués vigent una legislació sobre eutanàsia, desitjava que de manera activa es posés fi a la seva vida de manera indolora.

La seva dona, coneixedora de la voluntat del seu marit, després d'haver observat el seu deteriorament progressiu i la recent epidèmia de Covid-19 que havia empitjorat el seu estat, en compliment de la voluntat expressa d'aquest i amb la finalitat de pal·liar-ne el patiment, el dia 9 de desembre de 2020, al domicili familiar i estant tots dos d'acord, li va administrar per via intramuscular una dosi elevada de morfina amb la finalitat d'acabar amb la seva vida de forma indolora, circumstància que es va produir poc després de la inoculació, mort l'home d'acord amb la voluntat manifestada.

La dona, a causa de la situació viscuda durant aquests anys, patia un trastorn depressiu agreujat pel deteriorament psíquic del seu marit que, en els moments previs als fets, li va produir una intensa alteració del seu estat mental que el va minvar de manera severa la seva capacitat d'entendre i voler, modificant sense arribar a anul·lar les facultats cognoscitives i intel·lectives. La dona i la víctima no tenien fills.