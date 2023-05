Jove que va assassinar el seu fill / Facebook

Una mare adolescent va ser acusada d'agredir el seu fill nounat i de col·locar-li cotó a la gola amb la intenció de matar-lo. L'acusada, Paris Mayo, que actualment té 19 anys però en tenia 15 en el moment dels fets , està sent jutjada al Tribunal de la Corona de Worcester pel presumpte assassinat del seu fill, Stanley Mayo, ocorregut fa quatre anys a la casa dels seus pares.

L'acusació va ser presentada l'any passat després d'una investigació duta a terme per la policia de West Mercia. Durant l'obertura del cas ahir, el fiscal Jonas Hankin KC va declarar: "Entre les 9.30 pm i les 10.30 pm del 23 de març de 2019, Paris Maig, de 15 anys en aquell moment, va donar a llum un nadó ".

El part va tenir lloc al menjador de la casa familiar ubicada a Springfield Avenue, Herefordshire , on l'acusada vivia amb els seus pares i el seu germà George. L'acusada estava sola durant el part i va donar a llum el nadó sense rebre assistència.

Hankin va explicar que en aquell moment, els pares de l'acusada es trobaven a dalt realitzant la diàlisi per al pare, que no es trobava bé. "Després del part, l'acusada va cometre actes de violència contra el nadó, i li va fracturar els costats superior esquerre i superior dret del crani i li va causar una lesió cerebral greu", va continuar.

Aproximadament dues hores després, en adonar-se que el bebè encara estava amb vida, l'acusada va introduir trossos de cotó a la boca, la gola i el coll. "La primera peça va ser empesa tan profundament a l'esòfag, el conducte pel qual el menjar arriba al nostre estómac, que només es va descobrir durant l'autòpsia en examinar el coll", va afegir. Això va bloquejar les seves vies respiratòries i es va asfixiar.



El Sr. Hankin va afegir: "De sobte, es va produir un moment d'histèria i es va sentir dir: 'Hi ha un nadó a la bossa' i... 'París ha donat a llum'". La mare de Mayo va trucar al número d'emergència 999, i en el fons se li escoltava dir a la seva filla: 'M'ho podries haver dit, afecte, m'ho podries haver dit, pobre nadó', repetint: 'Per què no em ho vas dir?'

Els paramèdics van arribar al lloc i van trobar la mare de Maig sostenint el nadó "embolicat en un llençol... i sense signes vitals", amb Mayo al seu costat. Va dir que havia posat el nadó a la bossa perquè no sabia què fer.

L'adolescent va dir a un altre paramèdic que "no sabia que estava embarassada" i que el nadó "no semblava estar bé". Hankin va afegir: "L'acusada li va dir al paramèdic que esperava que la seva mare pensés que la borsa era escombraries i la tirés".



Després d'arribar a l'hospital, se la va sentir dir: 'No és culpa meva que el nadó morís, oi?". El Sr. Hankin va afegir: "L'acusació diu que l'acusada va matar el nadó per evitar que es descobrís el seu embaràs i el seu naixement. Ella no volia el nadó". El judici durarà unes sis setmanes.