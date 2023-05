Policia Municipal de Girona. Aj, de Girona

La Policia Municipal de Girona ha detingut aquest matí una persona per un delicte de conducció temerària al Barri Vell . Tot i la situació de perill que s'ha generat per als vianants, el vehicle no ha causat ferits, si bé ha col·lisionat amb un vehicle estacionat a la via pública.

Durant el servei de patrullatge, un equip de dos agents no uniformats que feia tasques de seguretat ciutadana i prevenció a la zona del Barri Vell ha vist que hi havia una persona fent una conducció vigilant i sospitosa en un cotxe fosc i han començat a seguir-lo.

A l'alçada del carrer de Santa Clara, el vehicle s'ha aturat i els agents han aprofitat per dirigir-s'hi, identificar-se com a agents policials, procedir a la identificació del sospitós i fer les comprovacions oportunes. Quan els agents s'han identificat, el conductor ha arrencat el vehicle a tota velocitat i ha circulat pel pont de Pedra, la plaça del Vi i el carrer dels Ciutadans, i ha creat una situació de perill per a les persones vianants. Els agents van radiar la posició del vehicle mentre feien seguiment i, finalment, el cotxe va ser aturat i detingut a la cruïlla entre els carrers de la Cort Reial, dels Ciutadans i la pujada de Sant Domènec.

El conductor va donar positiu en drogues. També se li ha imputat un delicte per falsificació documental ja que circulava amb un carnet de conduir fals i un delicte per no haver obtingut mai cap carnet de conduir. A més, dins del vehicle s'han localitzat alguns objectes i s'estan fent gestions per esbrinar-ne la procedència, ja que podrien ser robats. El detingut tenia diversos requeriments policials i una ordre de cerca i detenció pendent per part d'altres cossos policials.