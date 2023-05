Els bombers han acudit al lloc del succés sense que s'hagin registrat ferits, i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les causes de l'accident. | @EP

El col·lapse d'una sitja ha abocat aquest dissabte 1.000 metres cúbics d'oli de palma a la riera Seca al pas per Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), han informat fonts dels Bombers de la Generalitat.

Es tracta d'una sitja de 30 metres d'alçada i 10 de diàmetre ubicat en una planta de processament d'olis i greixos vegetals que va col·lapsar, va caure i va crear un "efecte dòmino" que va acabar provocant la fuita del producte.

Els Bombers van rebre l'avís dissabte a les 11.13 hores i es van desplaçar al lloc amb dotacions del Grup d'Estructures Col·lapsades (GRAE).

El succés no va provocar ferits i, després de la retirada dels efectius dels Bombers, gestiona el que ha passat l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i Foment del Treball.

MOSSOS INVESTIGA LES CAUSES



Per part seva, agents de la Unitat de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les causes de la fuga, han explicat fonts de la policia catalana.

L'Ajuntament de Santa Perpètua va informar en un comunicat el mateix dissabte que havia activat el Pla d'emergències municipal per la fuita de l'oli, i va assegurar que es tracta d'"un producte no tòxic".