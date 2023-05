Zombie / Pixabay

Lori Vallow Daybell, coneguda com la "mare de culte", ha estat declarada culpable d'assassinat en primer grau dels seus fills més joves, a qui creia que eren "zombies". Els fiscals van descriure Vallow com una manipuladora apocalíptica i van al·legar que ella i la seva parella, Chad Daybell, estaven involucrats en les morts de Tylee Ryan, de 16 anys, i Joshua 'JJ' Vallow, de set anys, el setembre del 2019, presumptament inspirades per creences religioses.

Divendres passat al matí, al Palau de Justícia del Comtat de Boise, Idaho (Estats Units), el jurat va declarar culpable la mare de tres fills després de set hores de deliberació. Quan es van llegir els veredictes, que incloïen càrrecs per assassinat en primer grau dels seus dos fills, conspiració per cometre els assassinats de Tylee, JJ i Tammy Daybell, així com el delicte de furt major, Vallow no va mostrar cap emoció.

L'Oficina del Fiscal del Comtat de Maricopa ha presentat una sol·licitud d'extradició de Vallow a Arizona, ja que enfronta càrrecs de conspiració per cometre assassinat en primer grau en relació amb la mort del seu exespòs, Charles Vallow. Per part seva, el Txad està esperant judici pels mateixos càrrecs d'assassinat.

El veredicte va marcar el final d'una investigació de diversos anys que ha impactat i horroritzat els Estats Units amb les seves pertorbadores i sorprenents revelacions. Durant el judici, els membres del jurat van escoltar testimonis surrealistes, entre ells el de Vallow, que creia que els seus éssers estimats eren " zombis " i va arribar a afirmar que el cos de la seva filla estava "cremat de tal manera que era irreconeixible".

Segons l'equip de defensa de Vallow, les seves creences religioses es van distorsionar després de conèixer el Txad, un escriptor de ficció apocalíptica que s'havia involucrat amb ensenyaments de culte "inusuals". La seva trobada va tenir lloc en una conferència a Utah el 2018.

Tant el Txad com el Vallow van afirmar que creien en l'existència de zombis, esperits malignes i altres forces demoníaques que els envoltaven. Els fiscals van descriure que veien les persones com a "fosques" o "clares" segons la seva perspectiva.

Segons testimoni de l'examiga de Vallow, Melanie Gibb, si una persona romania en un estat de foscor durant massa temps, es creia que es convertia en un zombi i l'única manera d'alliberar-los d'aquest estat era matar-los. Gibb va declarar que quatre de les cinc persones que Vallow creia que eren "zombies" van ser posteriorment assassinades o atacades a trets.

Segons les creences de Vallow, es considerava una deessa enviada amb el propòsit de desencadenar l'apocalipsi bíblic. Segons aquesta perspectiva, els cossos de Tylee i Joshua havien de ser destruïts perquè poguessin pujar al cel. El setembre del 2019, Tylee i JJ van desaparèixer i els seus cossos no van ser trobats fins al juny del 2020, quan van ser descoberts enterrats en la propietat del Txad a Salem, al comtat de Fremont.

JJ, qui era adoptat i tenia necessitats especials, va ser enterrat en una àrea designada per a mascotes al terreny. D'altra banda, el cos de Tylee va ser desmembrat i cremat en una foguera, segons va informar el fiscal del comtat de Madison, Rob Wood.

Vallow i Txad, que eren seguidors de l'Església de Jesucrist dels Santos dels Últims Dies, també coneguda com l'església mormona, es van involucrar ràpidament en creences fosques relacionades amb el culte.