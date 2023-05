Recurs Policia Local de Móstoles @ep

Una dona ha denunciat que dos agents de la Policia Local de Móstoles (Madrid), van irrompre al seu domicili sense ordre judicial i se la van emportar detinguda després d'un fort forcejament, segons ha publicat en exclusiva Fuentes Informadas. Al vídeo difós per aquest mitjà es pot veure com els dos agents van entrar al domicili sense tenir una ordre judicial i sense que s'estigués cometent un delicte a l'interior. Els propietaris de la casa els van impedir l'entrada, i per això els agents podrien ser acusats d'aplanament de casa.

El succés va tenir lloc aquest divendres a la matinada a aquest dissabte. La Policia Local va anar al domicili de la parella després de rebre un avís dels veïns afirmant que tenien la música molt alta. Una amiga de la propietària va obrir la porta de l'habitatge i, durant una discussió, els agents el van agafar al braç perquè ella es negava a deixar-los entrar recordant-los que no tenien una ordre judicial i que, per tant, no podien accedir al seu domicili sense cometre un aplanament de casa. Tot i això, els policies van fer cas omís a les indicacions de la dona i van acabar irrompent al pis, tenint un breu forcejament amb ella i immobilitzant-la contra el terra.

Finalment els agents van emmanillar la jove mentre ella els llançava insults com a "cabrons" i "desgraciats" . Segons Fuentes Informadas, la dona es va desmaiar a l'ascensor i al cotxe patrulla va tornar a recuperar la consciència.

Després de ser traslladada a l'hospital de Móstoles, els sanitaris la van explorar i van trobar policontusions als braços, cames i esquenes. Després va ser traslladada a dependències policials, on va estar detinguda 9 hores i finalment va sortir en llibertat.

L'agredida té previst denunciar els dos policies locals pels suposats delictes d'agressió i aplanament de casa sense ordre judicial. Per la seva banda, els policies locals afirmen que va ser la noia qui els va agredir clavant un cop de puny a un d'ells - gest que no es pot apreciar a les imatges difoses-, i l'han denunciat per atemptat a l'autoritat.