Germans / Daily Record

Un home de 32 anys, Edward Reid , ha estat descobert després de més d'una dècada d' abús sexual les dues germanes menors. Reid ha estat declarat culpable de sis càrrecs després d' un judici al Tribunal Superior d' Edimburg .

Des que tenia tan sols 12 anys i la seva família compartia una casa a Airdrie entre el 2003 i el 2013, Reid va abusar de forma pertorbadora de les seves germanes, Sarah McLeod i Chelsea Downing . Aquestes germanes han decidit renunciar al seu dret a l'anonimat per compartir la seva història, després de revelar el que va passar a la seva mare el setembre del 2020 i posteriorment informar la policia.

Sarah, que ja té 29 anys, ha dit en declaracions a The Daily Record : “Ser abusada sexualment pel meu propi germà ha afectat cada part de la meva vida. No només em van robar la infància, sinó que també em va treure la seguretat i la innocència. Sé que ara n'estic fora de perill, però el terror, els records i els malsons mai em deixaran. Volem que tots sàpiguen que ell és un monstre absolut”.

“No s'ha ficat mai en problemes per res a la seva vida, així que la gent sempre ho va veure com un paio feliç i despreocupat. I crec que així va ser com es va poder sortir amb la seva durant tant de temps. Tot i això, era un oportunista: qualsevol oportunitat que ho tingués de fer, ho faria", seguia amb el seu testimoni.

“A mesura que vaig anar creixent, vaig pensar que si ell m'ho estava fent a mi, aleshores Chelsea estaria bé i ell la deixaria en pau. Però no va funcionar així. Vaig entrar-hi fent-ho una vegada i em va dir que tots acabaríem anant a llars de nens si li deia a algú”. Reid va ser declarat culpable de violar-la diverses vegades.

Chelsea, per la seva banda, ha explicat que se sent malament físicament si algú la toca, fins i tot amb un simple toc a l'espatlla, i necessita dutxar-se amb aigua molt calenta cada nit abans de ficar-se al llit per sentir-se neta.

Reid ha estat declarat culpable de dur a terme repetits actes sexuals contra Chelsea, fins i tot mentre ella dormia. El seu abús inclou asfixiar-la agafant-la del coll, així com agafar-la dels cabells abans de violar-la. Reid està a la presó preventiva i s'espera que rebi la sentència a finals d'aquest mes.