Policia Nacional / @EP

La Policia Nacional ha detingut a Hellín (Albacete) un home com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual que va cometre aprofitant la vulnerabilitat de la víctima, que era la seva companya de pis. Els fets van passar a l'habitatge on tots dos residien.

El presumpte autor, amb qui compartia les zones comunes, la va obligar a mantenir relacions sexuals no consentides diverses vegades. Aprofitant la seva situació de vulnerabilitat econòmica i manca de documentació, l'amenaçava d'expulsar-la del país i fins i tot matar-la si no accedia a mantenir-hi relacions.

Segons ha informat la Policia Nacional, en una de les ocasions, i mentre duia a terme l'agressió sexual, li va fer diversos talls a l'esquena amb el ganivet amb què l'havia amenaçada prèviament fins a vèncer la resistència.

Finalment, en una distracció de l'agressor, la víctima va poder trucar a la Policia Nacional que va anar al lloc immediatament i, després de prestar-li una primera assistència juntament amb els serveis mèdics d'urgència, va procedir a la detenció del presumpte autor al lloc.

Posteriorment es va dur a terme una minuciosa investigació per aclarir totalment els fets i posar a disposició judicial totes les proves, indicis i vestigis trobats al lloc dels fets, on també es va dur a terme una inspecció per part dels agents especialitzats de Policia Científica .

Després de les actuacions policials, el presumpte autor va ser posat a disposició de l'autoritat judicial, mentre que la víctima va quedar degudament informada dels seus drets i amb la protecció policial adequada a la situació.