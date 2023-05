Un agent de la Guàrdia Civil al municipi. Foto. Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil ha detingut diversos homes acusats d'una suposada violació grupal a una dona a la localitat cordovesa de Palma del Río dissabte a la matinada 13 al diumenge 14 de maig.

Segons han informat fonts properes a la investigació, la dona, més gran, ha estat qui ha interposat la corresponent denúncia, que es troba ara en investigació. Les primeres indagacions han suposat la detenció de diversos homes.

Mentrestant, roman oberta la investigació sobre el cas de Puente Genil, una presumpta agressió sexual sobre una noia el cap de setmana, encara que de moment sense cap detingut.

Sobre això, el tinent coronel cap d'Operacions de la Comandància de la Guàrdia Civil de Còrdova, Emilio Muñoz, ha assegurat aquest dilluns que la investigació d'aquest cas va "per bon camí", després que hi ha hagut una denúncia de l'afectada per els fets.

En aquest sentit, confia que "s'aclareixi", i ha afegit que "al principi no apunta la denúncia" que sigui una violació grupal, però "no hi ha la investigació finalitzada i poden variar les circumstàncies que al principi coneixem", ha postil·lat Muñoz.