Noces a Índia - Recurs - UNSPLASH

Un home ebri va matar els seus dos germans menors després d'enfadar-se en veure la seva dona ballant amb ells i altres membres de la família durant una cerimònia de casament a Índia . El succés es va produir al districte Kabirdham de Chhattisgarh.

El presumpte homicida també va llançar un atac contra el seu cunyat i el seu germà gran, deixant-los greument ferits.

Les dues víctimes ferides van ser traslladades d?urgència al?hospital proper per rebre tractament mèdic. Les fonts van afirmar que la seva condició continua sent crítica.

Segons India Today, l'acusat també va atacar la seva dona amb una arma blanca. Els dos germans menors de l'homicida, que van intentar intervenir-hi, van ser assassinats.

L'acusat, identificat com a Tinha Bega, va ser detingut immediatament per la policia. Les autoritats han iniciat una investigació per aclarir els fets.