Els Mossos d'Esquadra han detingut, aquest dimecres 17 de maig, un home que grapejava i besava menors al barri de les Corts de Barcelona. No és la primera vegada que aquest està sota custòdia policial, ja que segons ha informat Ara, va sortir amb llibertat amb càrrecs després de declarar per intentar emportar-se un nen d'una fleca el dissabte 13 de maig.

Com que hi havia famílies de la zona que coneixien el seu modus operandi i la zona per on es movia, van començar a alertar-se en alguns grups de WhatsApp i Telegram.

Està previst que, després d'aquest nou arrest, passi a disposició judicial de manera imminent.

Segons ha pogut saber Catalunya Press , també se'l va poder veure al parc de la Marquesa de l'Hospitalet, situat al barri de Collblanc, però molt proper a la frontera amb Barcelona.