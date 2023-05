Imatge d'arxiu dels Bombers de Barcelona

Una dona de 70 anys ha mort aquest dimecres al matí a l'incendi d'un pis ubicat al passeig de Sant Gervasi de Barcelona, ha informat l'Ajuntament en un comunicat d'aquest dimecres.

Els Bombers de Barcelona han rebut l'avís a les 10.12 hores i han traslladat al lloc set de les dotacions, que han extingit el foc.

Les causes de l'incendi no se saben i els Mossos d'Esquadra han impulsat una investigació per aclarir els fets.