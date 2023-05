Arxiu - Façana del Palau de Justícia de Catalunya, seu del TSJC i de l'Audiència de Barcelona.

El jutjat de violència sobre la dona de Manresa (Barcelona) ha enviat a la presó provisional sense fiança l'home detingut dilluns per presumptament matar la seva parella, que estava embarassada, el 6 de maig.

En un comunicat d'aquest dimecres, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha explicat que la causa no ha estat declarada secreta i està oberta per un presumpte delicte d'homicidi consumat, i l'home s'ha acollit al dret a no declarar al jutjat.

Inicialment els Mossos d'Esquadra no van advertir indicis de criminalitat i, per tant, no ho van tractar d'entrada com una mort violenta però, un cop consultats els resultats de l'autòpsia, van detenir el sospitós.