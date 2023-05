Urgències de l'Hospital Can Misses / @EP

Un turista italià de 23 anys que va resultar ferit dimarts després de caure des del quart pis de l'hotel on s'allotjava a la zona de Platja d'en Bossa, ha estat donat d'alta de l' Hospital Can Misses on estava sent tractat.

Segons la informació proporcionada pel centre mèdic, el turista va estar ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) , però a causa de la millora en les seves lesions, va poder ser traslladat a una altra unitat i va sol·licitar l'alta voluntària avui a la tarda.

Segons el 061, el jove va caure a les 23.00 hores de la nit anterior i va patir un politraumatisme, a més d'una fractura en una de les mans i contusions. Els serveis mèdics li van donar atenció al lloc de l'incident i després va ser traslladat a l'hospital.