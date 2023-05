Estació de Metre de Liceu - Wikipedia

Un home armat amb un ganivet ha terroritzat els passatgers que viatjaven a la Línia 3 del Metro de Barcelona aquest dimecres. Segons ha relatat un usuari a través de Twitter, l'incident ha tingut lloc cap a les 12.30 hores, quan un home, a l' estació del Paral·lel, ha començat a cridar "incoherències de guerrilles i violacions a nens". "Després s'ha tret una sabata, ha començat a colpejar-se a si mateix i després a les parets", afegeix el testimoni, explicant que l'agitació de l'home ha provocat que la gent comencés a "fugir-ne".

El tren seguia circulant i, després d'arribar a la parada de Liceu , l'home "ha tret un ganivet darrere dels pantalons i és quan tota la gent ha fugit en estampida", relata el tuiter que ha presenciat els fets.

La ràpida intervenció dels agents de seguretat ha estat clau perquè el succés no anés a més: "Per sort i per casualitat, hi havia 2 secretes al vagó. Ho han reduït immediatament i l'han tret del vagó", explica el testimoni.

"Molt fort. Podria haver passat una cosa molt greu: la combinació d'un dement i un ganivet en un vagó de metro ple de gent", conclou l'home que ha presenciat els fets.