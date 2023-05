Set agents van resultar ferits conseqüència dels cops rebuts pels quatre membres d'una família la mare de la qual havia trucat minuts abans a la Policia al·legant que estava sent maltractada, ha informat un portaveu de la Prefectura Superior de la Policia de Madrid.

POLICIA NACIONAL

Tot va començar cap a les 2.15 hores del 6 de maig quan la Sala 091 va rebre la trucada d'una dona sol·licitant ajuda perquè havia tingut una discussió amb la seva parella i podia ser maltractada. La trucada es va tallar de manera inesperada.

Davant d'aquesta situació, fins al domicili de la parella, situat al carrer Sant Claudi, al barri vallecà de Palomeras Sud-est, es van desplaçar quatre agents. En arribar, els va obrir la dona, espanyola d'origen peruà de 51 anys, que va reconèixer que s'hi havia comunicat. Estava nerviosa i poc col·laboradora, assenyalen.

Aleshores, mentre li preguntaven què havia passat, va aparèixer a l'escena en actitud "hostil i violenta" el seu marit, peruà de 57 anys, que s'amagava les mans i es negava a ser identificat. A més, l'habitatge estava revoltat i amb objectes escampats per terra. Els funcionaris li van demanar que ensenyés les mans, per evitar que hi portés alguna arma, moment en què l'home va voler tancar la porta de sobte.

Els agents els ho van impedir i van entrar al domicili "per assegurar la integritat de la dona", han detallat les mateixes fonts, que relaten que a continuació el suposat maltractador es va abalançar sobre ells, fent posat d'arrabassar-los les armes. Per tot això, van intentar reduir-ho, però l'individu la va emprendre a cops i cops de puny contra ells, arribant a trencar un mirall situat a l'entrada de la casa.

Aleshores, van sortir de les seves habitacions els dos fills de la parella, de 25 i 32 anys, que van subjectar el seu pare perquè no fossin detingut. A més, un va prendre la defensa extensible a un dels agents mentre l'altre gravava amb un telèfon el que havia passat.

Tots els membres de la família, inclosa la dona, van començar a cridar ia copejar els agents, llançant-los objectes contundents. Davant d'aquesta situació, els policies van sol·licitar suport de companys. En arribar, van intentar reduir de nou el pare, però en aquell moment per sorpresa un dels fills va fer un placatge a uns dels funcionaris, que va caure a terra, "on va continuar sent copejat". Tot això li va provocar una fuetada cervical, erosions per la cara, ferida sagnant i esquinçament de l'uniforme.

Gràcies a l'arribada de més agents, també municipals, van aconseguir arrestar els quatre membres de la família, que estan acusats d'atemptat contra l'autoritat i les lesions. El pare, a més, té antecedents per maltractaments a l'àmbit familiar del 2021. Els set policies ferits van haver de ser atesos en centres sanitaris i alguns van cursar baixa.

LA FAMÍLIA DENUNCIARÀ LA POLICIA



La versió policial contrasta radicalment per l'oferta per la família, que asseguren que van ser les víctimes de la intervenció policial i no al contrari. Segons han explicat el pare, va tenir una discussió amb la seva dona perquè havia arribat tard a casa i ella va trucar a la policia només "per espantar-lo i perquè dormís aquell dia al sofà".

L'advocat de la família ha explicat al diari 'El Español' que la policia va accedir a pis sense permís i sense delicte flagrant, per la qual cosa es podria desprendre un delicte d'aplanament de casa. "L'actuació dels agents va ser totalment desproporcionada. Al vídeo es veu com colpegen amb les defenses al cap dels meus clients i és una mesura fora de lloc davant la situació que s'estava vivint a l'interior de l'habitatge", relata el penalista.

A més, avança que interposarà una denúncia contra els policies actuants no només per aplanament de casa, sinó també per lesions, ja que la mare va haver de posar-se un collarí pels suposats cops llançats pels agents i un dels fills va patir ferides en un també . I també els van acusar de tracte degradant, ja que van traslladar els seus defensats als calabossos "d'una manera inhumana".

Ara serà la Justícia la que determini els fets. Hi ha una causa ja oberta per part del Jutjat d'Instrucció número 27 de Madrid, al qual van passar a disposició judicial el dia 7 després de passar la nit a comissaria. El magistrat va decretar per a tots quatre llibertat en espera de judici acusats d'un delicte de desobediència a l'autoritat. Ara els seus advocats els defensaran i posarà una denúncia contra els agents.