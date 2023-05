Fitxer - Foto d'arxiu d'unes esposes

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes per presumptament agredir sexualment una dona a qui van drogar a través de submissió líquida a Terrassa (Barcelona).

Segons han informat fonts de la policia catalana aquest divendres, dissabte a la matinada 13 de maig la van drogar en una zona d'oci de la localitat barcelonina i després la van agredir en un domicili.

La policia catalana no ha determinat el rol de tots dos a la presumpta agressió i, de moment, no ho investiga com una agressió sexual en grup.