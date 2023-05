Foto: Pixabay

El cap de setmana passat va tenir lloc una tragèdia en un parc de diversions de la ciutat de Mykolaiv, al sud d' Ucraïna , que encara es recupera dels estralls de la guerra. Una nena de quatre anys va morir per asfíxia mentre jugava en un castell inflable, suposadament a causa de la distracció del personal que les supervisaven, ja que estaven distrets amb els telèfons mòbils.

Després d'un temps sense escoltar el riure de la seva filla, la mare, l'Anna, va sol·licitar als assistents del castell inflable que la revisessin. Va ser llavors quan van trobar la nena embolicada a les cordes de l'estructura. Segons Natalia Kuchynska, una amiga propera de la família, al principi Anna va pensar que Valeria s'havia desmaiat a causa de la calor i va intentar despertar-la.

Mentre una persona feia maniobres de reanimació boca a boca i RCP's per salvar-la, algú va trucar a una ambulància a la recerca d'ajuda. No obstant això, no hi havia assistents mèdics al lloc. Quan els paramèdics van arribar a l'escena, ja era massa tard i van declarar la persona morta al lloc.



Més tard, la policia va descobrir que els tres membres del personal que se suposava que havien de cuidar el nen estaven distrets amb els telèfons.