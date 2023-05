A més, cinc persones més van resultar ferides en l'incident. | @EP

Una nena de set anys va ser assassinada a trets durant un incident de trets al mercat de Futani, a la zona de Danapur Diyana de Patna, dissabte. Segons la policia, cinc persones més van resultar ferides durant l'incident. Fins ara, la policia ha arrestat una persona i està duent a terme batudes per aturar l'altra suposadament implicada.

Segons la policia, l'incident va passar tard a la nit durant la processó de casaments d'una dona a l'àrea. Els acusats, veïns de la núvia, van disparar indiscriminadament contra la multitud durant la processó. La víctima era una convidada a l'esdeveniment.

Mentre que la víctima va morir a l'acte després de ser aconseguida pels trets, les altres cinc persones ferides van ser portades a l'Hospital de Danapur per rebre tractament. La policia encara no ha pogut determinar la raó de l'atac. Un dels acusats ha estat identificat com a Budhan Rai i la policia el va arrestar després de l'incident. El segon acusat, Anil Sah, va aconseguir escapar-se del lloc i actualment està pròfug.

En parlar sobre l'incident, el superintendent de policia de Danapur, Abhinav Dhiman, va dir: "Dos homes van disparar indiscriminadament durant una processó de casaments dissabte a la nit aquí a l'àrea del mercat de Futani. Una nena menor, Shivani Kumari, va morir a causa dels trets i cinc més van resultar ferides. S'ha presentat una denúncia contra dues persones. S'ha arrestat un acusat, Budhan Rai, i s'està duent a terme una recerca per aturar l'altre. També estem intentant recuperar l'arma" , va dir, afegint que els ferits es troben en condició estable.