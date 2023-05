El seu pare demana a TikTok que reveli les dades i faci llum sobre els continguts que la Maia estava veient abans de la seva tràgica mort. | @EP

Maia Walsh, una jove de 14 anys descrita com a "bonica" i "intel·ligent", va morir en circumstàncies esquinçadores l'octubre de l'any passat, en un acte d'autolesió que va sortir malament. El seu pare, Liam, creu que va ser influenciada per vídeos que veia a TikTok.

Liam, de 48 anys i resident de Basildon, Essex, està determinat a descobrir què va portar la seva filla a autolesionar-se i morir a casa de la seva mare a Hertford. Es va obrir una investigació sobre la mort de Maia l'octubre passat, però encara no s'ha establert una data per a l'audiència.

La Maia era una àvida jugadora d'escacs i destacava per la seva intel·ligència i encant. Els seus pares la recorden com a dolça, amable i protectora amb els seus amics, així com extremadament graciosa. Liam descriu la seva filla com a "bella, simplement bella".

Liam va ser copejat per la tragèdia quan va rebre una trucada a la matinada informant-lo sobre la mort de Maia. Durant mesos, va viure turmentat i angoixat, arribant a creure que la seva filla havia mort en un intent d'autolesió que va sortir malament.

La policia va mantenir els dispositius de Maia durant cinc mesos sense aconseguir avenços significatius en la investigació. Tot i això, finalment es va trobar una foto en què Maia havia provocat intencionalment blaus al coll, simulant un acte de penjament autolesiu. A més, es van descobrir dos vídeos pertorbadors al seu compte de TikTok relacionats amb el suïcidi i l'autolesió.

Liam no va poder accedir a l'historial de visualització complet de Maia, ja que s'esborra després de 90 dies a causa de les polítiques de TikTok. Suplica a l'empresa tecnològica que l'ajudi a trobar respostes i li proporcioni les dades sobre els continguts que la Maia havia estat veient els dies previs a la seva mort.

Liam també es va posar en contacte amb Ian Russel, el pare de Molly Russell, que va morir en circumstàncies similars relacionades amb l'ús de les xarxes socials. En la investigació de la mort de Molly, es va establir un enllaç entre el seu ús de les xarxes socials i la seva mort.

Liam espera que, a través del procés legal i la col·laboració de TikTok, es pugui donar llum sobre què realment va passar i crear consciència sobre els perills potencials de les xarxes socials per als joves vulnerables. El seu objectiu és prevenir tragèdies semblants en el futur.