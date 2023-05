Un vehicle de Mossos d'Esquadra en una imatge d'arxiu / @EP

El copilot d'un cotxe ha mort aquest dilluns en sortir el vehicle on viatjava de la via GIP-5223 al seu pas per Riudaura (Girona) i bolcar, ha informat el Servei Català de Trànsit (STC) en un comunicat.

Els serveis d'emergències han traslladat el conductor, ferit en estat menys greu, a l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona.

Hi han acudit tres dotacions de Bombers de la Generalitat, dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, i la policia catalana investiga les causes del sinistre.