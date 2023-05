La Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir aquest diumenge dos monitors de l'Esplai del Pi per presumptament agredir dos agents després d'un concert organitzat per l'esplai a la plaça Josep Oriol de la ciutat, segons han explicat fonts coneixedores dels fets aquest dilluns.

Esposes de la Guàrdia Urbana de Barcelona @ep

Diumenge, cap a les 2 hores, els agents es van dirigir a la plaça on s'estava fent un concert que havia d'haver acabat i sobre el qual "veïns de la zona havien expressat el seu malestar perquè encara no havia finalitzat".

Els agents van contactar amb una de les responsables de l'acte per demanar-li que finalitzés l'activitat i van acordar una cançó més abans d'acabar, "però després de la cançó van seguir a sobre de l'escenari".

INSULTS I LLANÇAMENT DE LLAUNES



Per aquest motiu, es van dirigir a una altra organitzadora perquè finalitzés l'activitat, però "va començar a insultar els agents ia llançar-los llaunes".

Una altra organitzadora presumptament "els va empènyer amb la intenció de fer-los fora per evitar identificacions", de manera que els agents van acompanyar dos organitzadors a una zona de la plaça més tranquil·la per explicar-los que el motiu de les identificacions no era altre que el de poder aixecar acta dinspecció de lesdeveniment.

En aquell moment, un dels organitzadors presumptament "va copejar un agent per l'esquena" , i una patrulla va detenir el presumpte agressor però, segons la policia, van ser copejats per altres participants.

ÚS DE DEFENSES



Davant aquests fets, els agents van actuar fent ús de les defenses "per donar seguretat a l'entorn", mentre els participants de la plaça presumptament van seguir llançant llaunes de cervesa als agents.

Dos policies van ser atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per ferides lleus i esgarrapades.

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha obert una "informació reservada" per intentar aclarir els fets.

"ABÚS POLICIAL"



Per part seva, l'Esplai del Pi en un comunicat emès aquest dilluns, ha lamentat la "situació de violència i abús policial" que segons ells es va produir.

Han assegurat que la Guàrdia Urbana va aparèixer per la zona sense adreçar-se a cap dels organitzadors presents i, mentre recollien tot el material, va aparèixer una altra patrulla per avisar-los que la festa s'havia d'acabar.

També han detallat que tenien permís fins a les 2 de la matinada i que, arribada aquella hora, "gairebé ho tenien tot recollit", però els agents van intentar identificar dues organitzadores i presumptament les van amenaçar que, si no ho feien, anirien a comissaria .

"Atesa la situació, els companys del voltant van gravar l'escena i en aquell moment va ser quan es va produir la primera agressió: es va estirar del braç una de les mediadores i se la van emportar a prop dels cotxes policials", han afegit.

També una altra persona va ser presumptament agafada pel coll i apartada de forma violenta darrere del cordó policial i "van trencar la mà i els dits a un company que intentava ajudar una de les persones retingudes", moment en què van començar els enfrontaments i comentaris despectius.

Segons l'esplai, els agents "van estirar els cabells i van asfixiar" una participant, van tirar gas pebre i van reduir un company amb un genoll al coll, entre d'altres.