L'Audiència de Barcelona ha començat aquest dilluns el judici a un educador d'un centre de menors de Teià (Barcelona) acusat de cinc agressions sexuals a un dels nens del centre, que aleshores tenia 13 anys.

La Fiscalia ha reclamat per a ell una condemna de 67 anys de presó en total pels cinc delictes que presumptament va cometre el 2014, i una indemnització de 80.000 euros per danys morals i seqüeles psicològiques.

El menor, amb una discapacitat per un trastorn d'espectre autista, era al centre perquè pertanyia a una família monoparental i la seva mare estava a la presó, i l'acusat presumptament va aprofitar una sortida del centre, quan va acompanyar el menor a visitar la seva mare a la presó, per portar-lo amb cotxe fins a una zona boscosa i cometre la primera agressió de què l'acusa.

Una altra de les agressions sexuals per les quals se l'enjudicia presumptament va passar durant una sortida del centre amb altres menors per anar al cine, i les altres tres suposadament van ser al centre.

"A MI TAMBÉ M'HA PASSAT"



El 2017, tres anys més tard, la mare del menor va denunciar els fets quan ell li ho va explicar després d'assistir a una xerrada a l'institut sobre abusos sexuals: "Em va dir 'mama, a mi també m'ha passat això" , ha recordat la dona en declarar com a testimoni en el judici.

La mare ha explicat que des que va recuperar la custòdia del seu fill sabia que el menor "no estava bé, però no sabia exactament per què", i ha explicat que ara va al psicòleg i al psiquiatre.

Al judici també ha declarat una psicòloga que va treballar a l'institut on anava el menor, i ha explicat que en aquesta xerrada sobre abusos sexuals la víctima va preguntar a la infermera que impartia la sessió "quines conseqüències tenia que una persona hagués patit abusos sexuals ".

COMPANYS DE TREBALL



A petició de la defensa, ha testificat una companya de treball de l'acusat que, com ell, feia el torn de nit, i ha declarat que mai no va rebre crítiques sobre l'home, que ha qualificat com "l'educador perfecte".

També ha testificat a petició de la defensa el llavors subdirector del centre, que ha declarat que el menor tenia amics invisibles i crisis psicòtiques, i ha afegit que era molt desinhibit sexualment i algunes vegades s'havia masturbat davant dels companys.

"ÉS IMPOSSIBLE"



"Em fa pena que pugui haver tingut la sensació d'haver viscut una situació així, però a casa nostra és impossible que es donés" ha dit el testimoni, que com a subdirector també vivia al centre, després de comptar que havia vist el menor posar-se a situacions de risc per ordres que li donaven els amics imaginaris.

Una altra testimoni, que també va treballar al centre, ha coincidit amb els dos anteriors en valorar que una agressió no hagués passat inadvertida perquè la sonoritat de l'edifici feia que se sentís qualsevol cop o soroll fins i tot des de diferents plantes, i ha afegit que no dóna”. credibilitat" a les acusacions.

Està previst que el judici quedi vist per a sentència dimarts, quan declararà l'acusat, que ha demanat fer-ho al final del judici un cop s'hagin exposat totes les proves.