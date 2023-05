Granada - UNSPLASH

Una família que estava revisant les pertinences de l'avi a una casa d' Indiana (Estats Units) dissabte a la nit va fer una troballa que va resultar fatal.

La policia diu que es va descobrir una granada de mà en les pertinences de l'avi en una casa ubicada a la comunitat tancada de Lakes of the Four Seasons i, segons els informes, algú va estirar l'assegurança. El dispositiu va detonar just abans de les 6:30 pm i va matar Bryan Niedert, de 47 anys. A més, la filla de 18 anys i el seu fill de 14 anys van patir ferides de metralla i van ser portats a un hospital local, informa ABC7 Chicag.

El New York Times informa que el Departament del Sheriff del comtat de Lake no va especificar qui va treure l'agulla que va fer detonar la magrana.

The Times va parlar amb l'expert en eliminació d'artefactes explosius, el tinent coronel Robert Leiendecker, que diu que no és estrany que les magranes de mà estiguin en col·leccions privades, però “un percentatge molt, molt alt... són totalment inerts i segures de manejar". Dit això, adverteix que mai s'ha de jalar una agulla a menys que "se sàpiga al 1000% que està totalment inert".

El departament de l'algutzir va assenyalar en una publicació de Facebook que van portar un esquadró antibombes a la casa per "determinar si hi pot haver artefactes explosius addicionals".