Precinten un local madrileny que venia kebabs perquè estava ple de greix - POLICIA MUNICIPAL DE MADRID

La Policia Municipal de Madrid ha precintat un local del barri de Peñagrande que venia kebabs per trobar-se ple de brutícia i greix i que estava infestat d'escarabats, han informat fonts del Cos Local.

La intervenció policial va tenir lloc el 10 de maig a les 12.45 hores. Agents de la Unitat de Districte de Fuencarral-El Pardo realitzaven una inspecció rutinària d'establiments quan en ells es van sorprendre davant la quantitat de brutícia que tenia. En demanar al responsable la documentació, no va poder presentar ni llicència d'activitat ni de funcionament.

A la inspecció, van comprovar que el local tenia una gran quantitat de greix sense netejar a la cuina i brutícia en general repartida per totes les habitacions. A més, hi havia paneroles i mosquits morts a prop dels aliments, per la qual cosa van descobrir que estava infestat pels primers insectes.

A més, l'emmagatzematge dels aliments estaven protegits, amb recipients sense pots i alguns oberts. Molts productes carnis i lactis estaven sense etiquetar, per la qual cosa se'n perd la traçabilitat i es desconeix així des de quan portaven oberts o si estaven caducats. En total, van detectar més de 10 infraccions de diferent índole, especialment deficiències molt greus en matèria sanitària.

De tot això, la Policia Municipal va informar a la Junta de Districte i aixecat acta de tanca del local fins que se solucionin les deficiències. El responsable de l'establiment podrà ser sancionat per aquesta situació antihigiènica.