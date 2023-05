Parc Warner / Wikipedia Commons

Conchi i Gemma , dues dones canàries, han rebut una presumpta agressió per part de 15 persones . L'homofòbia es va fer present quan les dues dones van viatjar a Madrid amb els dos fills, de cinc i sis anys i van rebre la multitudinària pallissa.

L'atac va tenir lloc dissabte passat 20 de maig al parc Warner de la capital espanyola. Quan eren a la zona de taquilles, van aparèixer dues dones per començar a molestar-los, xutant alguns gots que havien deixat a terra o bé tancant-los la taquilla amb mala actitud.

Tot i que Conchi i Gemma no els van fer cas, van aparèixer seguidament quinze persones més. Les dones van explicar així a les Canàries 7 el moment de l'agressió: "Mentre menjàvem, van venir un munt de gitanos. Es van quedar mirant per a nosaltres i dient-nos coses: 'Què mires? què mires?' i van començar a cridar-nos La meva parella va dir: 'no mirem res' i diu 'bolleres de merda!' Llavors em vaig aixecar nerviosa, em vaig encendre una cigarreta i quan me'n vaig anar a girar, em van agafar per l'esquena, em van tirar a terra i em van picar de peus per tot arreu".

Els nens es van quedar plorant mentre miraven impotentment com colpejaven les mares. "Tinc dues costelles fastiguejades, el tòrax, un traumatisme craniencefàlic lleu, la columna, la part de dalt del coll, la cintura. Em van trencar la roba, em van trencar unes sabates, em van robar una polsera d'or. Les ulleres me les van trencar. A la meva parella li van trencar l'oïda, li van fer un desastre a l'oïda. El dit se'l van deixar morat", explicava Conchi.

Les dones lamenten que no van rebre pràcticament ajuda per part de la seguretat del parc, i quan van anar a la Policia Nacional per denunciar-ho, els van dir que no les podien atendre perquè només atenien casos de violacions i altres. Van haver de pagar taxis d'un costat cap a un altre perquè a cap comissaria els atenien.

Finalment, en una les van atendre i els van dir que necessitaven els enregistraments del parc d'atraccions. "Totes les persones que hi havia eren persones que estaven mirant com ens colpejaven i ja està. Jo vaig pensar que em mataven . Els meus fills estaven al banc, plorant, cridant i tapant-se la cara. Ja no només és el nostre patiment, és el de els nens i el que se'ls queda gravat als caps", lamenta Conchi en declaracions a les Canàries 7.