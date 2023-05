Grup d'aneguets / Freepik

Un pare de família ha mort atropellat en un accident automobilístic just després d'haver ajudat una família d'ànecs a travessar un carrer molt concorregut. L'escena va tenir lloc dijous passat en una transitada intersecció a Califòrnia (Estats Units), quan l'home va notar una mare ànec i les seves cries intentant travessar el carrer.

L'home va saltar del seu propi vehicle per ajudar la família d'ànecs a la seva travessia . Diversos conductors es van aturar completament i van observar l'escena amb admiració, fins i tot hi va haver els que ho van aplaudir. No obstant, tràgicament, tot just uns segons després, un cotxe el va atropellar i va morir in situ. Els seus propis fills van romandre asseguts a l'automòbil, esperant en va el seu retorn.

Segons les autoritats policials, la conductora responsable del tràgic accident, una noia de 17 anys, va aturar el cotxe immediatament després d'atropellar-lo i està cooperant plenament amb la investigació del xoc.