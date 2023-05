Mitogo va militar en nombrosos clubs semiprofessionals del futbol gallec, com l'Arenteiro, la SD Compostela, As Pontes o el CD O Barco. Va arribar a competir a Segona B amb el Terol, però la seva trajectòria com a davanter va estar llastrada per una greu lesió fa uns anys, un trencament del lligament encreuat anterior.