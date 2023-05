Una vista des de Pacific Heights, el barri on el menor va ser agredit. Foto: Wikipedia

Un nen de San Francisco (Califòrnia, Estats Units) ha necessitat ser hospitalitzat després de rebre una pallissa per part d'un grup de persones que el van atracar al barri de Pacific Heights, un dels més alts de la ciutat.

Els fets van passar passades les 21.30 del divendres 19 de maig, quan la policia va rebre l'avís del que va passar. Quan van arribar al lloc dels fets, van veure el jove que havia estat assaltat, encara que no hi havia ni rastre dels responsables, que van fugir abans de l'arribada dels agents.

Segons la versió que la policia va facilitar dilluns passat 22, un dels agressors va amenaçar l'agredit amb un ganivet ; posteriorment, en grup, van agredir el nen, el van tirar a terra i el van copejar repetidament abans de fugir.

La víctima tampoc no era al mateix lloc on va patir l'agressió en el moment que van arribar els agents. La investigació continua oberta i el cos ha demanat la col·laboració ciutadana, per si algú que era a la zona va veure el que havia passat.