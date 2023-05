Arxiu - Ambulància del SEM - SEM - Arxiu

Un camioner ha mort aquest dimarts al xocar amb dos camions més a l' AP-7 a Santa Oliva (Tarragona), segons ha explicat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a les 12.58 hores quan, per causes que s'estan investigant, hi ha hagut l'accident entre tres camions i un quart ha patit danys "per l'impacte de la càrrega".

Arran de la incidència, s'han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, nou dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Respecte a l'afectació de la via, l'incident ha provocat que hi hagués un únic carril obert, a més de retencions en un tram de més de tres quilòmetres des del Vendrell (Tarragona).

A les 14 hores tocades s'ha tallat totalment la via en sentit nord i s'ha desviat el trànsit cap a la carretera N-340 per la sortida 31.