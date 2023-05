El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha explicat aquest dimarts que l'investigat haurà de comparèixer al jutjat sempre que sigui requerit

El jutjat de guàrdia de Girona ha deixat en llibertat provisional el jove de 20 anys detingut per l'accident mortal de dilluns a la GIP-5223 a Riudaura (Barcelona) on va morir el seu germà, de 15 anys i que anava al seient del copilot.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha explicat aquest dimarts que l'investigat haurà de comparèixer al jutjat sempre que sigui requerit.

La causa està oberta per un presumpte delicte d'homicidi imprudent i dos presumptes delictes contra la seguretat viària , un per conduir sense carnet i un altre per conduir ebri.

El jutjat de Girona remetrà la causa al Jutjat d'Instrucció 2 d'Olot (Girona), que s'encarregarà del cas perquè és competent per la data dels fets.

A l'accident de dilluns, el conductor va sortir de la via i va bolcar, i els Mossos d'Esquadra van detallar que va donar positiu en drogues i una taxa d'alcohol de 0,60 mg/l.

El conductor va quedar ferit en estat menys greu i va ser traslladat a l'Hospital Universitari Josep Trueta de Girona, on després el van detenir els Mossos.