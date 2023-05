Foto: @EP

Una dona ha resultat il·lesa després de caure sobre el vehicle la càrrega d'un camió grua al carrer Arabial de Granada capital, segons informa Emergències 112 Andalusia, servei adscrit a la Conselleria de la Presidència, Interior, Diàleg Social i Simplificació Administrativa de la Junta.

El succés es va produir dimarts a les 17.25 hores al carrer Arabial quan la càrrega d'un camió grua que transportava un palet de sacs va caure sobre un cotxe que circulava en aquells moments per la via. Així ho han relatat els nombrosos testimonis que van presenciar el sinistre i van trucar al telèfon d'Emergències 112 per donar la veu d'alerta.

Fins al lloc es van desplaçar Bombers de Granada, Policia Local i personal sanitari, que fins i tot va traslladar una UVI mòbil. A l'interior del vehicle hi viatjava la conductora i única ocupant que va ser atesa pels sanitaris i evacuada a un centre hospitalari per a la seva valoració mèdica, encara que segons les primeres valoracions dels operatius va resultar il·lesa.