Un caiman. Foto: Europa Press

Un home de 23 anys ha perdut un braç després de ser brutalment atacat per un caiman a la localitat de Port Charlotte (Florida, Estats Units).

Els metges van haver d'intervenir per extirpar-li el braç dret per sobre del colze després de ser mossegat per l'animal, que feia més de 3 metres.

La Comissió de Conservació de Peixos i Fauna de Florida va explicar que el rèptil va ser capturat i "humanament executat".

De la mateixa manera, van tornar a recordar que està desaconsellat donar de menjar aquests animals.