La Federació Espanyola de Pares de Nens amb Càncer (FEPNC) ha denunciat que el 41% dels supervivents de càncer infantil que van intentar contractar una assegurança de salut o de vida van ser rebutjats per les asseguradores, segons reflecteix l'estudi elaborat per la federació sobre les conseqüències de no haver-hi legislació sobre el dret a l'oblit oncològic a Espanya.

En el marc de la Setmana Europea contra el Càncer , la federació ha donat a conèixer aquestes dades per denunciar la discriminació que afronten diàriament els supervivents de càncer infantil a Espanya en l'àmbit financer, entre d'altres, en intentar contractar una hipoteca, una assegurança de vida o sol·licitar un préstec personal.

Aquest estudi ha estat elaborat per la FEPNC conjuntament amb les 22 associacions, on es reflecteix l'experiència de les persones amb antecedents de càncer pediàtrics amb les entitats financeres, així com en altres àmbits.

En aquest sentit , han assenyalat que el 49 per cent dels enquestats que disposa d'una assegurança s'han vist obligats a ometre el seu passat de càncer per evitar el rebuig financer, mentre que el 51 per cent dels que sí que han aconseguit la contractació de una assegurança, hipoteca o préstec tenen alguna condició especial, com ara l'augment de primes.

Des de la FEPNC han afirmat que aquest estigma que pateixen aquestes persones que, moltes vegades, porten més de dues i tres dècades sense experimentar recaigudes de la malaltia, és degut a les seqüeles de no haver legislat el dret a l'oblit oncològic a Espanya. Una realitat que no passa a països com França, Luxemburg o Bèlgica, on sí que compten amb legislacions específiques.

"Els casos de discriminació són a tot tipus de persones amb antecedents de càncer" , ha assegurat el president de la Federació Espanyola de Pares de Nens amb Càncer, Juan Antonio Roca, que ha recordat que hi ha casos en què supervivents més grans de 30 anys veuen rebutjades les seves hipoteques per haver passat un càncer pediàtric a la infància.

Des de la FEPNC també han valorat positivament el compromís del president del Govern, Pedro Sánchez, de fer realitat el dret a l'oblit al juny en ser un avenç important en matèria de drets dels supervivents de càncer infantil, que són els que més pateixen aquestes conseqüències.

A més, FEPNC ha recordat que les persones amb antecedents de càncer són rebutjades en altres àmbits, com el laboral, en postular-se a determinats llocs de treball, oa l'acadèmic, entre d'altres. Una realitat que no hauria de tenir cabuda, ja que haver passat un càncer no ha de ser mai un motiu de discriminació, han dit.