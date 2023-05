Ajuntament de Pulianas, a Granada - de José Antonio (Enterraor) - Wikicommons

Un home ha atropellat aquest dimecres un ciclista que circulava per la carretera que separa el municipi de Pulianas de Granada capital. Quan l'home ha quedat estès a terra, el conductor ha baixat del seu vehicle, l'ha colpejat amb una pedra al cap i li ha donat diversos cops i puntades de peu, segons publica Granada Avui .

El més insòlit del cas és que el conductor és el marit d'una dona que anava a la llista del PP per a l'alcaldia de Pulianas, expulsada de la formació fa tres setmanes per possessió de drogues, i la víctima és la parella d'una candidata del PSOE que també concorre a les eleccions com a número cinc.

La víctima de l?atropellament, de 42 anys, ha estat traslladada a l?Hospital de Neurotraumatologia de Granada amb pronòstic reservat. De moment, li han trobat lesions lleus i estan fent més proves per descartar altres patologies més severes.

El conductor s'ha lliurat a la comissaria de la Policia Nacional poc després de l'atropellament, i ha estat traslladat a les dependències de l'Aquarterament de la Guàrdia Civil de Maracena, on estarà detingut a l'espera de passar davant del jutge

L'alcalde del municipi de Pulianas, del PSOE, ha demanat tranquil·litat a la població, però ha alertat de l '"ambient enrarit" que s'ha viscut en aquesta campanya, en què els socialistes han rebut "amenaces" reiterades. "La situació ha arribat al límit", ha lamentat l'alcalde José Antonio Carranza, i ha afegit que “no s'ho mereix Pulianas”.