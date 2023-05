Platja de Bournemouth / Pixabay

Un home de 19 anys , identificat com a Gabriel Marinoaica, ha estat acusat per una presumpta violació a una adolescent de 15 anys que va tenir lloc a la plata de Bournemouth el 18 de juliol de 2021. A més, se li imputen quatre càrrecs addicionals per agressió sexual. Ara, el proper 16 de juny compareixerà al Tribunal de Magistrats de Poole.

Estava jugant amb els seus amics en el moment que suposadament la van enfonsar més a l'aigua. L'inspector detectiu Mark Jenkins, relatiu a la Unitat de Recerca de Crims Greus (MCIT), va declarar: "La policia de Dorset es pren molt seriosament tots els informes de violació i delictes sexuals i ens assegurem que les víctimes rebin tot el suport durant tota la investigació".

"En aquest cas, investigacions extenses i perllongades, seguides d'una presentació detallada al Servei de Fiscalia de la Corona, els han portat a autoritzar càrrecs en aquest cas".

“Hem mantingut la víctima i la seva família estretament informats en tot moment i continuarem aquest suport a través dels processos judicials. Aquest assumpte ara és objecte de procediments judicials i, per tant, seria inapropiat que fem més comentaris en aquesta etapa”.