La Policia Municipal de Madrid ha interceptat i denunciat un home que venia gallines en una furgoneta aparcada al mig del carrer a compradors que suposadament les sacrificarien en un ritual de santeria. Aquest ha explicat que havia comprat les aus en una botiga de Ciudad Real, però no va aportar cap factura.

La intervenció policial va tenir lloc dimarts al matí al carrer 15 d'agost, al districte d'Usera. Els agents van arribar al lloc després d'una informació d'una representant d'una protectora d'animals, que havia observat aquesta venda il·legal d'animals, apuntant que pels seus coneixements sabia que els compradors matarien l'animal en un ritual de santeria.

Els policies van observar que un home, de 72 anys, tenia els animals en caixes dins una furgoneta amb la porta oberta i estava intercanviant paraules amb una clienta, una dominicana de 37 anys. Els va confirmar que els venia prèvia cita a antics clients, ja que abans tenia una botiga, molt coneguda al districte, que s'hi dedicava.

A l'interior del vehicle els agents van trobar una gallina de Guinea, 7 gallines polles i dos coloms, que venia per una quantitat d'entre 6 i 10 euros, cosa que està prohibida fer en via pública i sense cap mena de permís.

Per això, va ser denunciat, a més de per un possible delicte de maltractament animal, recollit a l'article 520 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, per portar les aus en caixes petites, estant el vehicle a ple sol. Els animals han estat traslladats al Centre de Protecció Animal de l'Ajuntament de Madrid, segons ha informat una portaveu del Cos Local.

Encara que aquest individu no tenia antecedents policials, i és recolzat per alguns veïns del seu barri, la responsable de l'associació animalista ja havia elaborat un informe fa un any i mig en què avisava la policia que aquest senyor venia animals que després serien utilitzats per a sacrificis rituals.

Segons ha publicat avui el diari ABC, aquesta dona va adjuntar a l'informe imatges captades de persones, principalment dominicanes, transportant aus en caixes, fins i tot en estacions de Metro.

També a Usera fa dos anys la Policia Municipal de Madrid va rescatar 16 galls mutilats i maltractats pel seu amo criador, que va acabar detingut, per fer-los servir en baralles de galls il·legals.

Setmanes abans, la Policia Nacional va desarticular una organització criminal dedicada a la distribució de cocaïna ia la realització de baralles il·legals de galls, un operatiu que es va saldar amb 15 persones detingudes com a presumptes autors dels delictes de pertinença a organització criminal, tràfic de drogues i maltractament animal.