La comunitat i els defensors dels drets civils esperen que aquest cas marqui un precedent en la lluita contra la brutalitat policial. | @EP

Tres exoficials de policia han estat acusats per un gran jurat a Mississippi en relació amb la mort de Keith Murriel, un home afroamericà de 41 anys. Murriel va perdre la vida després de ser sotmès i electrocutat repetidament amb pistoles elèctriques pels agents que el van arrestar la nit de Cap d'Any.

El fiscal del districte d'Hinds County, Jody Owens, va fer l'anunci aquesta setmana, assenyalant que Kenya McCarty i Avery Willis enfronten càrrecs d'assassinat en segon grau, mentre que James Land ha estat acusat d'homicidi culpós. La gravetat d'aquests càrrecs reflecteix les accions dutes a terme pels exoficials durant l'arrest de Murriel.

La ciutat de Jackson també ha fet públic un extens metratge de les càmeres corporals que van capturar l'incident. El vídeo mostra a les autoritats, suposadament els exoficials, utilitzant les pistoles elèctriques contra Murriel en múltiples ocasions mentre intentaven emmanillar-lo. Fins i tot després d'haver-lo pujat al vehicle policial, però amb les cames fora, els agents el van electrocutar novament. Al vídeo, s'escolta clarament Murriel implorant els oficials que s'aturin.

El metratge també revela que Murriel va ser deixat sol a la part del darrere del vehicle durant un període prolongat, segons informes d'Associated Press. Quan finalment va arribar una ambulància ja no respirava. Tot i que va ser traslladat a un hospital local, va ser declarat mort poc després. L'advocat de la família Murriel, Daryl K. Washington, ha denunciat la quantitat de força utilitzada pels exoficials, qualificant-la com a "totalment innecessària" i assenyalant que el seu client va morir de manera "lenta i dolorosa".

L'acusació d'aquests exoficials ha portat una mica d'alleujament a la família de Murriel, que han manifestat el desig que es faci justícia en aquest cas. L'advocat de la família ha subratllat que aquesta acusació només representa el primer pas en un llarg procés legal i espera que els oficials siguin responsabilitzats plenament per les seves accions indegudes.

El cas de Keith Murriel se suma a una sèrie de situacions en què les accions policials han donat com a resultat la mort de persones de color, cosa que ha avivat un debat nacional sobre l'ús excessiu de la força i la necessitat de reformes als departaments de policia.

Actualment, no és clar si McCarty, Willis o Land han presentat una declaració davant dels càrrecs. L'advocada de McCarty, Francis Springer, ha indicat que el seu client planeja declarar-se no culpable, al·legant que no creu ser culpable del delicte que se li imputa ni de cap altre delicte.

El procés legal continuarà i s'espera que es dugui a terme un judici per determinar la culpabilitat o innocència dels acusats. Mentrestant, la comunitat i els defensors dels drets civils estaran atents per assegurar-se que es faci justícia i advocaran per canvis significatius al sistema de justícia penal per prevenir tragèdies similars en el futur.

Aquest cas ha generat una gran indignació i preocupació a la comunitat a causa de l'ús repetit i excessiu de les pistoles elèctriques per part dels exoficials. El vídeo de l'incident, que s'ha compartit públicament, ha augmentat la consciència sobre l'ús de la força per part de la policia i ha intensificat la crida a reformes als departaments policials.

La causa de la mort de Murriel ha estat determinada com una arrítmia cardíaca, classificada com a homicidi. Aquesta revelació dona suport encara més a les acusacions presentades contra els exoficials.

L'esperança de la família de Keith Murriel i de moltes persones és que aquest cas marqui un precedent important en la lluita contra la brutalitat policial i serveixi com a catalitzador per a la transformació del sistema.