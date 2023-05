Un agent de la Policia Nacional. Foto: Policia Nacional

La Policia Nacional ha detingut a Palma de Mallorca una dona, de 56 anys, per entrar la setmana passada a casa de la seva filla gran i clavar-li unes tisores.

Segons ha informat aquest dilluns la Prefectura Superior de la Policia Nacional de les Illes Balears, els fets van passar el 23 de maig passat, quan una noia era al seu domicili amb la seva parella, i van sentir com s'obria la porta de l'entrada.

En sentir aquest soroll, la parella va treure el cap i va comprovar que era la mare de la jove la que havia entrat al domicili sense permís, desconeixent com havia aconseguit entrar, per la qual cosa la filla li va dir a la mare que abandonés el domicili.

La dona va fer cas omís a la petició de la filla mentre cridava que fos la parella que abandonés el domicili, ja que no acceptava que estigués amb la seva filla.

La discussió va anar a més fins al punt que la mare va agafar unes tisores i va ser amenaçar la parella, interposant-se la seva filla pel mig mentre li repetia que abandonés el domicili. En aquell moment, la mare li va clavar les tisores a l'avantbraç a la seva filla i va abandonar el domicili.

Posteriorment, la víctima va anar al centre sanitari per curar-se de les ferides i, tot seguit, va interposar una denúncia dels fets . En tornar al seu domicili, va observar que la seva mare estava per la zona, i va avisar una patrulla de la Policia, que va procedir a la detenció de la presumpta autora per un delicte d'aplanament de morada i lesions.