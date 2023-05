Foto: Freepik

Segons un dels principals caçadors d' ovnis de Gran Bretanya , els extraterrestres han envaït Gal·les i han començat a matar ovelles . Les mutilacions a les Muntanyes Càmbriques, amb múltiples cadàvers escampats als voltants, han estat atribuïdes anteriorment als 'grans felins' ia la presència de 'La Bèstia de Bont'.



Tot i això, Helena Worth , que s'autodenomina com una entusiasta dels ovnis i una "científica aficionada", ha afirmat que les formes de vida extraterrestre van ser responsables dels incidents de mutilació a prop de la seva residència a Ciliau Aeron.

Ella va explicar: "Amb les mutilacions de bestiar i ovelles, sempre hi ha marques de tall molt precises o una cosa que un animal no podria fer. Sovint no hi ha empremtes fins a l'animal, per la qual cosa no hi ha evidència que els humans en siguin responsables. Potser podria haver vingut des de dalt”.



Durant un llarg període, els grangers de les Muntanyes Cambrian i els seus voltants han viscut amb el temor que un felí de grans dimensions sigui el responsable dels successos. Des de la dècada del 1970, han sorgit rumors sobre la seva presència després de descobrir una sèrie d'ovelles devorades.



Des de llavors, s'han registrat nombrosos incidents, entre ells la matança de 12 ovelles el 1981 al poble de 'Bont', que dóna nom a la bèstia, així com la mort de 20 ovelles el 2012. A principis d'aquest any, el granger local Jonathan Davies va informar la policia sobre la matança de les seves ovelles. Ell va descriure: "Dues de les meves ovelles van ser escorxades per complet. No va quedar cap cos intacte, només la pell".

Els informes de l'incident més recent són el que ha motivat Helena a presentar-se, ja que va argumentar que la teoria del "gran gat" no era plausible. Com a ovniòloga, Helena va tenir la seva primera trobada amb ovnis el desembre del 2018, i va afirmar que hi ha molts casos de mutilacions a ovelles als Estats Units.

Ara ella apunta que la mort d'aquestes ovelles seria novament a causa dels ovnis.