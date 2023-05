Arxiu - Material dels Mossos d'Esquadra. Foto de fitxer.

Una dona ha estat detinguda a Figueres per incendiar un bloc de pisos. Segons informen els Mossos d'Esquadra en un tuit recollit per CatalunyaPress , el foc va causar mal al replà ia les portes dels veïns. A més, diverses persones van haver de ser ateses per inhalació de fum.

Segons ha explicat Emporda.info , la detinguda és una dona de 55 anys i el seu arrest es va produir el 28 de maig passat.

El succés es va produir 10 dies abans, el 18 de maig, quan els Mossos van rebre un avís d'un incendi en un bloc de pisos del carrer Fages de Climent de la població.

Quan els equips d'emergència van arribar al lloc, van veure com, a causa de la intensitat de l'incendi i de les flames, alguns veïns s'havien quedat atrapats als domicilis.

Els Bombers, amb l'ajuda dels veïns que estaven disponibles, van rescatar els afectats i van apagar el foc, que s'havia propagat pel replà i les portes dels baixos.