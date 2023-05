Un passatger d´un creuer Carnival Magic està desaparegut després que caigués per la borda davant de la costa de Jacksonville, Florida (Estats Units), mentre realitzava el seu primer creuer amb la seva dona, van dir dimarts les autoritats i la seva família.

El passatger de 35 anys, identificat per la seva dona com a Ronnie Lee Peale Jr., va acabar a l'oceà a unes 300 km a l'est de Jacksonville dilluns d'hora, va dir la Guàrdia Costanera dels EUA.

S'estan utilitzant avions i vaixells de la Guàrdia Costanera a la recerca de l'home desaparegut.

La parella al creuer poc abans que Ronnie desaparegués - Gofundme

Encara que les autoritats no han donat el nom del passatger, la dona de Peale, Jennilyn Michelle Blosser, va dir a la televvisió de Virginia WTKR que l'home que va caure per la borda és el seu marit.

Segons una campanya a GoFundMe que Blosser va llançar dimarts, ella i el seu marit se n'havien anat al creuer per celebrar el seu aniversari.

El vaixell va partir de Norfolk, Virgínia, el 25 de maig i es va dirigir cap a les Bahames, abans de tornar al port.

“Aquest va ser el primer creuer de Ronnie i, afortunadament, ho va passar molt bé i va fer molts amics”, escriu Blosser. "Ell és el nostre eix social que sempre estava en moviment i li encantava fer-se amic de tothom". La dona va dir a WTRK que el seu marit és “l'ànima de la festa”, i va afegir que li encantava beure, apostar i socialitzar al vaixell.

Peale va ser reportat com a desaparegut dilluns a la tarda. El comunicat de la Guàrdia Costera va dir que les imatges de seguretat al vaixell mostren que l'home “es va inclinar sobre la barana del balcó de la cabina i es va tirar a l'aigua” a les 4:10 am

Carnival va dir que la Guàrdia Costera va alliberar el vaixell de les tasques de recerca i va dir al capità que tornés al port de Norfolk, Virgínia, on va arribar com estava previst dimarts