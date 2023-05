Foto: Policia Nacional

Agents de la Policia Nacional han detingut un perillós fugitiu internacional que estava ocult al barri tarragonès de Sant Salvador.

En el marc de la Cooperació Internacional contra la lluita delinqüencial transfronterera en data 07-02-2023 del grup 2 de l'OCN – INTERPOL, es va rebre comunicació sol·licitant localització i detenció d'un perillós fugitiu en constar-li en vigor a Interpol una Ordre Internacional de Detenció (OID), emesa per la Fiscalia del Tribunal d'apel·lació de Nador (Marroc) per Delictes d'Homicidi, Organització Criminal dedicada al Trànsit d'Estupefaents i de Migrants i Importació Il·legal d'Armes de Foc.

Agents de Policia Nacional del grup de Fugitius de Barcelona van establir un dispositiu tècnic policial després de detectar que el fugitiu estava intentant vendre un vehicle a través d'una plataforma de compravenda de segona mà per internet.

Després de diverses vigilàncies es va poder localitzar el detingut quan ensenyava el vehicle en venda a un tercer en una benzinera de la Nacional-240 de la localitat. El detingut anava acompanyat d'una dona i amb un vehicle diferent de l'anunciat, i li va indicar al comprador que el seguís a un altre lloc.

Els agents després d'identificar-lo visualment, van aprofitar el moment abans que marxessin del lloc per procedir ràpidament a la seva detenció, atesa la perillositat del subjecte segons els delictes per ell perpetrats.

Segons la difusió d'INTERPOL, li constava prohibició d'entrada per Alemanya que el qualifica com a armat i violent per Delictes Contra l'Ordre i la Seguretat Pública, a més de constar-hi nombrosos antecedents policials.

Després de detenir-lo, va passar a disposició del Jutjat Central d'Instrucció núm.1.