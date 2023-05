Ganivet / Arxiu

Quincy Promes, jugador de futbol de l'Spartak de Moscou i antic jugador del Sevilla, es troba actualment sota procés judicial als Països Baixos per presumptament estar involucrat en el trànsit de més de 1.300 quilograms de cocaïna. Els carregaments van ser interceptats al port d'Anvers, Bèlgica, a finals de gener del 2020. Aquesta informació s'ha fet pública mitjançant un comunicat emès aquest dimarts per la fiscalia neerlandesa.

Properament, es durà a terme una audiència preliminar en la qual s'avaluaran els càrrecs en contra. L'audiència està programada per dilluns que ve, durant la qual el seu advocat, Robert Malevicz, brindarà explicacions sobre el cas.

Addicionalment, a mitjans de març, la Fiscalia dels Països Baixos va decidir reobrir una investigació contra Promes per un presumpte "assalt greu". Aquest incident va tenir lloc el juliol del 2020, durant una festa familiar, on Promes va apunyalar el seu cosí al genoll . Tot i això, s'ha descartat l'acusació d'intent d'assassinat, ja que no s'han trobat proves suficients que recolzessin l'afirmació que l'agressor tenia la intenció de "matar la víctima".



Promes va provocar una greu lesió després d'aconseguir un tendó de la zona i li va costar caminar durant molt de temps, però encara no es pot córrer ni posar-se de gatzoneta, ia més, pateix estrès posttraumàtic. El futbolista sempre ha negat aquest episodi, però a les converses telefòniques intervingudes per la policia se sent com confereix l'apunyalament, tal com indica la fiscalia.