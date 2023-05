El pare d'una alumna d?un institut de Porreres (Mallorca) ha denunciat la directiva i un professor del centre per distribuir, en una classe de Segon d'ESO de Llengua Castellana, un còmic de contingut sexual, en concret de relacions entre una nena de 15 anys i una dona, en considerar-ho distribució de pornografia entre menors d'edat.

"És incorrecte per a nens de 13 anys", ha dit el pare en declaracions als mitjans. En detall, la denúncia s'ha presentat aquest dimecres 31 de maig davant del Tribunal d'Instrucció de Palma, a través d'Abogados Cristianos, per un delicte de distribució de material pornogràfic entre menors.

Prèviament a la presentació de la denúncia, el pare ha manifestat als periodistes que aquest llibre és "pornografia" amb "imatges íntimes". "Parlem de cunnilingus, de llepar mugrons o de masturbar-se", ha indicat l'home, que ha explicat que el professor va justificar l'ús del còmic a classe perquè "tenien instruccions de donar-ho".

A més, preguntat per la resposta del centre a les queixes presentades, ha assenyalat que el director va enviar un correu a la Coordinadora de Coeducació, que va contestar de manera “molt irracional”. En aquest sentit, segons l'home, la Coordinadora va assegurar que les lleis LGTBI actuals hi obliguen.

"Això és pornografia", ha insistit el pare, que també ha criticat la justificació de la Coordinadora que es tracta d'un llibre "molt sa". "De sa no en té res, també hi ha imatges de gent fumant, drogues, alcohol", i fins i tot "la protagonista mateixa mor" per això.

Així mateix, ha criticat les "mentides" que apareixen al còmic. "La nena diu que se'n va a una festa de pijames i es tindrà relacions sexuals. Ni tan sols són parella, perquè la dona té una relació estable amb una altra dona", ha manifestat el denunciant.