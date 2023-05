La policia de l'estat de Tamil Nadu (Índia) va arrestar dimarts una dona de 28 anys a Tirunelveli acusada de matar la sogra, van dir les autoritats. Segons la investigació preliminar, la policia va descobrir que la dona arrestada identificada com a Mahalakshmi vestia roba d'home i un casc mentre atacava la seva sogra, Seethalakshmi, amb una mena de pal dilluns a la matinada.

Escena del crim - Recurs - UNSPLASH

Seethalakshmi, de 58 anys, que va morir per les ferides dimarts, és la dona del fill de l'assassinada.

Segons la policia, Mahalakshmi inicialment va intentar enganyar la investigació en afirmar que homes desconeguts havien assassinat la sogra per la cadena d'or.

En analitzar les imatges de CCTV, la policia va descobrir que una persona vestida amb un xandall i amb casc ingressava a casa. Posteriorment, els investigadors van descobrir que l'atacant era la pròpia Mahalakshmi, que vestia amb la roba del marit.

“Quan l'espòs de Seethalakshmi, Shanmugavel, que era a l'estable de les vaques, va tornar a casa al voltant de les 5 am, va trobar la seva dona estesa al pis amb sang rajant del seu cap. Tan aviat com va cridar demanant ajuda, Mahalakshmi també es va afanyar a cridar demanant ajuda. Quan els veïns van arribar al lloc, ella va afirmar que homes desconeguts havien atacat la sogra per la cadena d'or que portava posada”, va dir un oficial.

Els veïns van alertar la comissaria de Seethaparpalanallur i la policia va portar la dona ferida a l'Hospital del Govern de Tirunelveli, que finalment no va poder sobreviure a l'atac.

La policia va registrar un cas d?assassinat contra Mahalakshmi. Més tard va ser enviada a la presó de dones a Kokkirakulam. Ramasamy i Mahalakshmi tenen dos fills.