Imatge d'arxiu de senglars

Un motorista ha mort aquest dijous per la irrupció d'un porc senglar a la calçada de la via C-32 al seu pas per Cubelles (Barcelona), ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís del sinistre --en què també s'han vist implicades dues furgonetes-- a les 5.35 hores, i després han activat dues de les patrulles.

Alhora, han acudit al lloc dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i la via ha estat tallada fins a les 8.30 hores, quan la situació s'ha normalitzat.